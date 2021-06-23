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Посольство Беларуси в Литве попросило убрать слово "террорист", и вот что вышло

23.06.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И вот что из этого вышло. На вызов приехали коммунальщики с... бело-красно-белыми флагами. Они были в майках с портретом белорусского политзаключенного Романа Протасевича.


 facebook.com/remigijus.simasius

Посольство Беларуси в Литве попросило власти Вильни убрать с забора слово "террорист", которое кто-то написал. 
Пока МВД Беларуси хочет признать нацистской символикой БЧБ-флаг, в Литве его используют не только белорусы, но и литовцы, выражающие солидарность с белорусским народом, пишет Еврорадио.
 
 
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И вот что из этого вышло. На вызов приехали коммунальщики с... бело-красно-белыми флагами. Они были в майках с портретом белорусского политзаключенного Романа...
 
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