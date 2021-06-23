ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Барселона" может обменять двух футболистов за Роналду

23.06.2021 21:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Барселона" может предложить туринскому "Ювентусу" двух футболистов ради приобретения нападающего Криштиану Роналду, сообщает gazeta.ru со ссылкой на AS.

По информации издания, каталонский клуб может предложить итальянцам кого-то из этих футболистов - Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.

Португальский форвард перешел в туринский клуб из мадридского "Реала" в 2018 году. В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за "Ювентус" в чемпионате Италии. В его активе 29 мячей и три результативные передачи, пишет ru.oxu.az

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года во Франции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Барселона" может предложить туринскому "Ювентусу" двух футболистов ради приобретения нападающего Криштиану Роналду, сообщает gazeta.ru со ссылкой на AS.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роман Головченко на MILEX-2021: то, что видим здесь, – подтверждение правильности тактики опираться на собственные силы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by