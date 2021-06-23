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"Барселона" может обменять двух футболистов за Роналду
Источник материала: Партизан
"Барселона" может предложить туринскому "Ювентусу" двух футболистов ради приобретения нападающего Криштиану Роналду, сообщает gazeta.ru со ссылкой на AS.
По информации издания, каталонский клуб может предложить итальянцам кого-то из этих футболистов - Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.
Португальский форвард перешел в туринский клуб из мадридского "Реала" в 2018 году. В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии.
В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за "Ювентус" в чемпионате Италии. В его активе 29 мячей и три результативные передачи,
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года во Франции.
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"Барселона" может предложить туринскому "Ювентусу" двух футболистов ради приобретения нападающего Криштиану Роналду, сообщает gazeta.ru со ссылкой на AS.
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