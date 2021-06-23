Предварительное следствие по его делу завершено – сейчас он знакомится с 77-томными материалами дела. Леонид рассказал из СИЗО коллегам, что ему конкретно вменяется в вину по частям 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса (организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок), и комментирует обвинения следствия в отношении себя.





"Продолжаю знакомиться с материалами дела, нового ля себя ничего не обнаружил, всё сказали правду, как всё на самом деле и происходило. Помощницы мои [Татьяна Ласица и Мария Тарасенко] тоже ничего не приукрасили, всё как есть. Они обе тоже обвиняемые. Одна [Татьяна Ласица] здесь, где и я, вторая [Мария Тарасенко] – на подписке. Обе по второй части идут [ч. 2 ст. 342 УК]", – пишет правозащитник.





Как рассказывает Леонид, по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) ему вменяют три эпизода:





эпизод с дровами, которые Леонид привез детям, и у которых потом отца осудили за “беспорядки”;





видео на ютубе с “Рудобельской показухи”, где правозащитник объясняет блогеру Андрею Пауку, что такое протест людей;





призыв в соцсетях встретить с ИВС М. Гульженникову после 15 суток.





Что примечательно, обо всех этих эпизодах рассказывал сам правозащитник на своей странице в фейсбуке, сопровождая это соответствующими фотоснимками, то есть информация была открытая.





"Как видишь, все эти эпизоды легко оспариваются, если суд захочет слушать и слышать", – комментирует обвинения сам Леонид.





По ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности) правозащитнику вменяется:

оплаты госпошлин, штрафов, адвокатов;

семинар по цифровой безопасности для правозащитников.





"Мой семинар тоже записали в обучение протестующих, просто вот так цинично и нагло, хотя все опрошенные однозначно выдали показания о его тематике!" – недоумевает Леонид.





По оценки политзаключенного правозащитника, суд может пройти уже в середине июля.





"Если суд поставит знак равенства между гуманитарной помощью и финансировании [протестов], он создаст опасный прецедент. С другой стороны, а кого сегодня эти прецеденты интересуют?" – задается риторическим вопросом Леонид.



