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Белорусские баскетболистки третий раз в истории вышли в полуфинал чемпионата Европы
Источник материала: Навiны
Национальная сборная Беларуси по баскетболу второй раз на турнире обыграла команду Швеции и пробилась в четверку сильнейших.
Матч ¼ финала закончился победой белорусок со счетом 58:46. По пути к полуфиналу наши баскетболистки также победили действующих чемпионок Европы — испанок и проиграли словачкам.
Полуфинал Беларусь — Франция состоится вечером 26 июня в Валенсии.
В квартете лучших Евробаскета белоруски выступали в 2007 и 2009 годах, один раз завоевав бронзовые медали.
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Национальная сборная Беларуси по баскетболу второй раз на турнире обыграла команду Швеции и пробилась в четверку сильнейших.
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