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Александр Лукашенко: «Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новая горячая война, развязанная против Беларуси. Так 22 июня в Бресте Александр Лукашенко назвал все, что происходит вокруг страны в последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже год Беларусь живет в условиях колоссального внешнего давления, а тут еще и очередной пакет санкций, которые в первую очередь направлены на простых белорусов.
Алена Сырова, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да очнитесь вы, наконец, очумевшие и заблудшие. Ведь сколько в нашей истории было таких случаев, когда нам обещали – много обещали – и свободу, и независимость. И государство обещали нам создать для белорусов. На кончиках штыков. И в результате что? А в результате в последней войне каждого третьего похоронили.
Санкции, провокации. Так и хочется спросить: вы что это, специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем.
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Александр Лукашенко: «Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем»
Новости Беларуси. Новая горячая война, развязанная против Беларуси. Так 22 июня в Бресте Александр Лукашенко назвал все, что происходит вокруг страны в последнее...
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