БТР-амфибия, вертолет без пилота: Международная выставка военной техники открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на Международной выставке MILEX-2021 представили более 300 образцов вооружения и военной техники – половина из них новинки. Чем удивляли белорусские промышленники, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Он весит 20 тонн и развивает скорость до 100 километров в час. Бронетранспортер V-2 может передвигаться даже по воде. На Минском заводе колесных тягачей его разрабатывали 10 лет.

«Он у нас и бронезащищенный, это модульная будет броня с изменением класса бронирования, минный подрыв. Это наша новинка. На территории Республики Беларусь мы первые, кто это сделал. Основная задача – это перевозка личного состава и огневая поддержка», – заявил главный конструктор Минского завода колесных тягачей Василий Бурьян.

Еще одна инновационная разработка – беспилотный вертолет «Хантер». Он весит всего 750 килограммов, легко выполняет любые маневры. Все автоматизировано. Человеку достаточно только отдавать приказы.

«Это полностью робот, в машине 52 микроконтроллера. То есть это очень сложная была разработка. Также у нас используется шесть видеообработчиков. Алгоритмы, математика полностью своя, внутри машины контролеры, организована нейросеть, машина «общается» со всеми блоками», – рассказал главный специалист Конструкторского бюро Владимир Чудаков.

На выставке Беларусь показала все достижения в отрасли военной промышленности. Технику разрабатывают и производят, чтобы в случае военной угрозы страна могла защитить свои рубежи. Об этом в Брестской крепости заявил президент Александр Лукашенко во время мероприятий ко Дню памяти и скорби.

«Не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО. Мы этого наелись с 1941-го года, когда мы вам верили, и не извлекли уроков истории. После победы, подарив вам Восточную Европу, так называемые страны Варшавского договора в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на Восток», – констатировал Лукашенко.

Передовые разработки на выставке показала не только Беларусь, но и Россия, Узбекистан, Китай и Турция. Здесь страны обмениваются опытом и договариваются о сотрудничестве. Выставка вооружения и военной техники в Минске будет работать до 26 июня.