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Евро-2020. Испания забила 5 голов Словакии, Португалия против Франции в 22 часа
Источник материала: Партизан
В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Испании в Севилье разгромила Словакию (5:0)
Швеция вышла в 1/8 финала с первого места в группе, Испания – со второго. Словаки финишировали третьими и имеют шансы пробиться в плей-офф – все зависит от результатов игр в группе F. Польша заняла последнее место и завершила выступление на турнире.
В группе F Португалия будет противостоять в Будапеште Франции, Германия принимает в Мюнхене Венгрию,
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В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Испании в Севилье разгромила Словакию (5:0)
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