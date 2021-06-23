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Евро-2020. Испания забила 5 голов Словакии, Португалия против Франции в 22 часа

23.06.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Испании в Севилье разгромила Словакию (5:0)

Швеция вышла в 1/8 финала с первого места в группе, Испания – со второго. Словаки финишировали третьими и имеют шансы пробиться в плей-офф – все зависит от результатов игр в группе F. Польша заняла последнее место и завершила выступление на турнире.

В группе F Португалия будет противостоять в Будапеште Франции, Германия принимает в Мюнхене Венгрию, пишет Трибуна.
 
 
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В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Испании в Севилье разгромила Словакию (5:0)
 
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