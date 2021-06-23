ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Швеция победила Польшу благодаря голу форварда «Краснодара» и вышла в плей-офф

23.06.2021 21:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Встреча прошла в среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу шведов.

Фото: DMITRI LOVETSKY / Reuters

Сборная Швеции обыграла Польшу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе больше дубль оформил форвард Роберт Левандовски. Оба мяча он забил во втором тайме.

Победа позволила Швеции набрать семь очков и выйти в плей-офф со второго места. Поляки с одним очком замкнули квартет и вылетели с турнира.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте»
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча прошла в среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу шведов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by