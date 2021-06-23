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Швеция победила Польшу благодаря голу форварда «Краснодара» и вышла в плей-офф
Источник материала: Партизан
Встреча прошла в среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу шведов.
Фото: DMITRI LOVETSKY / Reuters
Сборная Швеции обыграла Польшу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом
В составе больше дубль оформил форвард Роберт Левандовски. Оба мяча он забил во втором тайме.
Победа позволила Швеции набрать семь очков и выйти в плей-офф со второго места. Поляки с одним очком замкнули квартет и вылетели с турнира.
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Встреча прошла в среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу шведов.
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