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Председатель Госкомвоенпрома: все возможные системы менеджмента качества внедрены на наших предприятиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. MILEX – это возможность показать себя отдельно каждому предприятию военпрома, найти клиентов и наладить связи с новыми партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 июня в ходе выставки заместитель министра обороны Беларуси провел встречи с министром оборонной промышленности Пакистана и вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Итог – договоренность о дальнейшем сотрудничестве по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. А интерес есть, ибо наша страна всегда отвечает за качество своего продукта.
Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
Я оцениваю качество белорусской продукции как очень хорошее. Обещаю, мы продолжим работу в развитии данного направления
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Председатель Госкомвоенпрома: все возможные системы менеджмента качества внедрены на наших предприятиях
Новости Беларуси. MILEX – это возможность показать себя отдельно каждому предприятию военпрома, найти клиентов и наладить связи с новыми партнерами, сообщили в...
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