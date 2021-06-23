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Грузовик-эвакуатор разрушил забор посольства Латвии в Минске

23.06.2021 22:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Грузовик-эвакуатор с регистрацией в Могилевской области разрушил забор посольства Латвии, расположенного в центре Минска, недалеко от площади Якуба Коласа, на улице Дорошевича.

Грузовик-эвакуатор разрушил забор посольства Латвии в Минске
Посольство Латвии в Минске. Источник: twitter.com/edgarsrinkevics​

Фотографии ДТП разместил в «Твиттере» глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

«Ожидаем, что власти в Минске расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность и охрану посольства в полном соответствии с международным правом», — написал Ринкевичс.

В мае Минск и Рига взаимно выслали персонал посольств после того, как власти латвийской столицы в дни проведения чемпионата мира по хоккею заменили в центре города красно-зеленый на бело-красно-белый флаг. Белорусские власти восприняли это как оскорбление.

 
Теги: Минск
 
 
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Грузовик-эвакуатор с регистрацией в Могилевской области разрушил забор посольства Латвии, расположенного в центре Минска, недалеко от площади Якуба Коласа, на...
 
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