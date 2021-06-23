Грузовик-эвакуатор разрушил забор посольства Латвии в Минске

Грузовик-эвакуатор с регистрацией в Могилевской области разрушил забор посольства Латвии, расположенного в центре Минска, недалеко от площади Якуба Коласа, на улице Дорошевича.



Посольство Латвии в Минске. Источник: twitter.com/edgarsrinkevics​

Фотографии ДТП разместил в «Твиттере» глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

«Ожидаем, что власти в Минске расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность и охрану посольства в полном соответствии с международным правом», — написал Ринкевичс.

В мае Минск и Рига взаимно выслали персонал посольств после того, как власти латвийской столицы в дни проведения чемпионата мира по хоккею заменили в центре города красно-зеленый на бело-красно-белый флаг. Белорусские власти восприняли это как оскорбление.