Машына пратараніла плот амбасады Латвіі ў Менску. Рыга патрабуе расследавання

Источник материала: Белсат

Грузавая машына 23 чэрвеня ўрэзалася ў цагляны плот амбасады Латвіі ў Менску. Пра гэта паведамляе ў Twitter міністр замежных справаў гэтай краіны Эдгар Рынкевіч.

У выніку сутыкнення была разбураная частка сцяны амбасады.

Premises of the Latvian Embassy in #Belarus at the moment. We expect authorities in #Minsk to investigate this incident, ensure safety and security of the Embassy in full accordance with the international law pic.twitter.com/7VJGjfVyPv