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МЧС сообщило о пожаре на Лукомльской ГРЭС
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС сообщило о пожаре на Лукомльской ГРЭС. Об этом БЕЛТА проинформировали в пресс-службе ведомства.
"Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС", - говорится в сообщении.
Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. "После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению", - добавили в ведомстве. - 0-
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"Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС", - говорится в сообщении МЧС.
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