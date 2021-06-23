Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС сообщило о пожаре на Лукомльской ГРЭС. Об этом БЕЛТА проинформировали в пресс-службе ведомства.

"Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС", - говорится в сообщении.

Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. "После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению", - добавили в ведомстве. - 0-