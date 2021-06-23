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Николай Щёкин: «Мы сегодня на себе ощущаем какое-то очередное рейдерство европейское»

23.06.2021 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выступление Президента в Брестской крепости было адресовано здравомыслящим западным политикам. Экспертное сообщество 23 июня обсуждает обращение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политолог Николай Щекин полагает, что экономическими санкциями коллективный Запад пытается из миролюбивой и всегда готовой к диалогу Беларуси сформировать образ врага.

Николай Щёкин: «Мы сегодня на себе ощущаем какое-то очередное рейдерство европейское»

Николай Щекин, политолог:
Верх цинизма. Когда 22 июня, когда действительно все разумные люди молятся, обращают свой взор к небу, к памяти, к правде исторической. В это время те самые, которые нас уничтожали, нас жгли в концлагерях, пытаются нас учить и пытаются сейчас против нас выставить целый фронт военных действий в экономической сфере, в социальной, в культурной, цивилизационной.

Вы посмотрите, что делается. Мы сегодня на себе ощущаем какое-то очередное рейдерство европейское. Как это нам воспринимать? Это война? Вроде бы да. Без правил? Тоже да. Из нас пытаются сделать какой-то, знаете, такой концлагерь местечкового типа. С минимальными вроде бы жертвами, но выбить из-под нас национальный код, культуру, достоинство. Чтобы мы не ощущали себя белорусами.

Ведь вчера Президент очень ярко продемонстрировал, что только в единстве может быть, существовать суверенное государство.

Николай Щёкин: «Мы сегодня на себе ощущаем какое-то очередное рейдерство европейское»

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Новости Беларуси. Выступление Президента в Брестской крепости было адресовано здравомыслящим западным политикам. Экспертное сообщество 23 июня обсуждает...
 
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