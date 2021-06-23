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Николай Щёкин: «Мы сегодня на себе ощущаем какое-то очередное рейдерство европейское»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выступление Президента в Брестской крепости было адресовано здравомыслящим западным политикам. Экспертное сообщество 23 июня обсуждает обращение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политолог Николай Щекин полагает, что экономическими санкциями коллективный Запад пытается из миролюбивой и всегда готовой к диалогу Беларуси сформировать образ врага.
Николай Щекин, политолог:
Вы посмотрите, что делается. Мы сегодня на себе ощущаем какое-то очередное рейдерство европейское. Как это нам воспринимать? Это война? Вроде бы да. Без правил? Тоже да. Из нас пытаются сделать какой-то, знаете, такой концлагерь местечкового типа. С минимальными вроде бы жертвами, но выбить из-под нас национальный код, культуру, достоинство. Чтобы мы не ощущали себя белорусами.
Ведь вчера Президент очень ярко продемонстрировал, что только в единстве может быть, существовать суверенное государство.
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Новости Беларуси. Выступление Президента в Брестской крепости было адресовано здравомыслящим западным политикам. Экспертное сообщество 23 июня обсуждает...
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