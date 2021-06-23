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Названо имя актрисы, которая сыграет Белоснежку в ремейке Disney

23.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названо имя актрисы, которая сыграет Белоснежку в ремейке Disney

Главную роль в новом ремейке анимационного фильма Disney сыграет актриса и певица Рэйчел Зеглер. Режиссер картины – Марк Уэбб, продюсер – Марк Э. Платт, пишет Deadline.

Создатели будущей картины остановили свой выбор на 20-летней актрисе Рэйчел Зеглер, поскольку она впечатлила всех своим талантом и необычными вокальными данными.  

Руководители студии и режиссер остались в восторге от игры Рэйчел в киномюзикла Стивена Спилберга «Вестсайдская история», где актриса исполнила главную роль. 

ФОТО: rachelzegler / Instagram

 

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Главную роль в новом ремейке анимационного фильма Disney сыграет актриса и певица Рэйчел Зеглер. Режиссер картины – Марк Уэбб, продюсер – Марк Э. Платт, пишет Deadline....
 
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