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Названо имя актрисы, которая сыграет Белоснежку в ремейке Disney
Источник материала: ОНТ
Главную роль в новом ремейке анимационного фильма Disney сыграет актриса и певица Рэйчел Зеглер. Режиссер картины – Марк Уэбб, продюсер – Марк Э. Платт,
Создатели будущей картины остановили свой выбор на 20-летней актрисе Рэйчел Зеглер, поскольку она впечатлила всех своим талантом и необычными вокальными данными.
Руководители студии и режиссер остались в восторге от игры Рэйчел в киномюзикла Стивена Спилберга «Вестсайдская история», где актриса исполнила главную роль.
ФОТО: rachelzegler / Instagram
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Главную роль в новом ремейке анимационного фильма Disney сыграет актриса и певица Рэйчел Зеглер. Режиссер картины – Марк Уэбб, продюсер – Марк Э. Платт, пишет Deadline....
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