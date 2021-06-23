Что делает лама в центре Витебска? Познакомились с ней поближе

Источник материала: ОНТ

Витебска? Познакомились с ней поближе" class="one-news__figure-img">

Лучше один раз увидеть! В Витебске в центре города … ламу. Гуляет она и по магазинам, и по музеям. Людей не боится и даже любит внимание. Есть у дивного зверя даже любимый маршрут и друзья. А еще лама научилась выполнять команды – и причём к этой истории Марк Шагал?

Каждый выход в свет – событие. Столько внимания не получал еще ни один питомец зоопарка. А тут в 6 месяцев – такая популярность, люди прохода не дают. Лама спокойно реагирует на объятия и даже поцелуи. Еще детёныш, все спешат с ним понянчиться. И несмотря на то, что лама – ближайший родственник верблюда, во время прогулок ни один горожанин не пострадал.

В стенах зоопарка звездному питомцу уже тесно, теперь ежедневные прогулки по городу, как положено знаменитости, в сопровождении. Пару шагов – и уже куча вопросов. А можно погладить? Сколько лет? Это мальчик или девочка?

Весь маршрут рядом с питомцем – директор зоопарка. Лама, можно сказать, выросла у неё на руках, крохой переехала в кабинет начальника, пережидая январские морозы. Родители отказались от ламы, и сегодня человек и зверь – не разлей вода. И к сородичам в вольер уже подросший Апу не пошёл, да и вкусовые пристрастия сложились особые.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка: «Дело в том, что он рос с обезьяной и периодически обезьяна угощала его бананами, грушами, поэтому он ест бананы груши, что не характерно для лам. Мы ему пытались объяснить, что нормальная лама это не ест, но он как-то не соглашается».

Не удивляйтесь, если встретите ламу в музее. В арт-центре Марка Шагала она уже своя, искусствоведы сразу нашли сходство с персонажами картин мастера. Он много рисовал животных, но один образ, загадочный, ученые и сейчас спорят, кто – же это? А может вот он ответ, сам пришёл в музей?

Ирина Воронова, директор музея Марка Шагала: «Не всегда можно определить: это ослик, лошадка козочка, в произведениях Шагала? И когда мы увидали молодую ламу, которая родилась в нашем зоопарке, первая ассоциация – как раз животное шагаловской породы. Мы теперь шутим, что теперь мы точно знаем, кого рисовал Марк Шагал».

Прогулка длинною всего в час. От большого внимания животное быстро устаёт. Но за месяц таких выходов в свет уже стала городской легендой. Кличку зверю тоже дали необычную и почётную, как у мифических божеств Южной Америки – Апу.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка: «Понятно, что у неё был недостаток внимания, поэтому мы решили восполнить этот недостаток прогулками по городу, она себя не воспринимает как дикое животное, она себя воспринимает членом семьи».

Апу не только гуляет, но и прилежно учиться. Уже освоил несколько команд, умеет кружиться и подаёт ногу. Так что скоро на афишах Витебска – внимание, первая дрессированная Ламу! На постсоветском пространстве точно. Свои променады не остановят и во время Славянского базара. Вероятно, международная популярность уже в ближайшей перспективе!

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