Пожар произошел на Лукомльской ГРЭС

Источник материала: ОНТ

На Лукомльской ГРЭС произошло возгорание, сообщили в МЧС.

По информации Минэнерго, отключены 8 энергоблоков и все исходящие линии 330 кВ. В Витебской и Могилевской областях в связи с пожаром на ГРЭС пропал свет. Энергетики восстанавливают электроснабжение.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за повреждения измерительного трансформатора.

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