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Пожар произошел на Лукомльской ГРЭС
Источник материала: ОНТ
На Лукомльской ГРЭС произошло возгорание,
По информации Минэнерго, отключены 8 энергоблоков и все исходящие линии 330 кВ. В Витебской и Могилевской областях в связи с пожаром на ГРЭС пропал свет. Энергетики восстанавливают электроснабжение.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за повреждения измерительного трансформатора.
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На Лукомльской ГРЭС произошло возгорание, сообщили в МЧС. По информации Минэнерго, отключены 8 энергоблоков и все исходящие линии 330 кВ. В Витебской и Могилевской...
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