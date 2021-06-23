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Как привлечь молодежь в науку и подготовить кадры для работы в вузах? Обсудили в Гродно

23.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Как вырастить новое поколение для науки, которая является основой инновационного развития экономики? Как привлечь молодежь в эту сферу и подготовить кадры для работы в вузах? Такие вопросы обсуждали сегодня в Гродно на выездном заседании экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики. 

Начали с практики – отправились в технопарк Купаловского университета – главную инновационную площадку региона. Здесь растят молодых новаторов еще со студенческой скамьи. От IT до медицины – каждый может превратить свой стартап в успешный коммерческий проект. Студенты представили свои идеи, а сенаторы расспросили о разном. Разговор получился на равных.

Затем приступили к теории. Больше 30 специалистов – сенаторы, местная власть, ректоры вузов вместе обсуждали как быть в ситуации, когда научные кадры страны стремительно стареют. Молодежь нацелена на быстрый результат, занятие же наукой процесс долгий. Стипендии, гранты, надбавки – в стране уже многое сделано для поддержки талантливой молодежи. Но многое еще нужно подтянуть – повысить ответственность за подготовку будущих учёных, обновлять оборудование для инновационных разработок, создавать продукт, востребованный в реальном секторе экономики. 

Также не исключено, что в течение года эксперты обратятся на предприятия в поисках авторов разработок. Сам же экспертно-консультативный совет продолжит свою работу при Совете Республики. Такие встречи по различным вопросам станут постоянными. 

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Теги: Гродно
 
 
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Как вырастить новое поколение для науки, которая является основой инновационного развития экономики? Как привлечь молодежь в эту сферу и подготовить кадры для...
 
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