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Мясо, запеченное в духовке. Это блюдо покорит вас!
Источник материала: ОНТ
Мясо после запекания в фольге получается очень сочным. Его можно есть как горячим, так и холодным. Рецепт этого блюда очень простой.
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Мясо после запекания в фольге получается очень сочным. Его можно есть как горячим, так и холодным. Рецепт этого блюда очень простой. Вам понадобится:- свинина для...
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