Мясо, запеченное в духовке. Это блюдо покорит вас!

Источник материала: ОНТ

Мясо после запекания в фольге получается очень сочным. Его можно есть как горячим, так и холодным. Рецепт этого блюда очень простой.



Вам понадобится:

- свинина для полендвицы – 500-600 г;

- сванская соль – 2 ст.л.;

- чеснок – 2-3 зубчика;

- розмарин – веточка.



Как готовить?

1. Мясо нашпиговать чесноком и обвалять в сванской соли. Посыпать листочками розмарина.



2. Выложить мясо в фольгу, плотно завернуть.



3. Запекать 30 минут при температуре 200°, а затем ещё 10 минут при температуре 150°.



Приятного аппетита!

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