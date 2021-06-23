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Мясо, запеченное в духовке. Это блюдо покорит вас!

23.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мясо, запеченное в духовке. Это блюдо покорит вас!

Мясо после запекания в фольге получается очень сочным. Его можно есть как горячим, так и холодным. Рецепт этого блюда очень простой.
 
Вам понадобится:
- свинина для полендвицы – 500-600 г;
- сванская соль – 2 ст.л.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- розмарин – веточка.

Как готовить?
1. Мясо нашпиговать чесноком и обвалять в сванской соли. Посыпать листочками розмарина.

2. Выложить мясо в фольгу, плотно завернуть.


3. Запекать 30 минут при температуре 200°, а затем ещё 10 минут при температуре 150°.


Приятного аппетита!

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Мясо после запекания в фольге получается очень сочным. Его можно есть как горячим, так и холодным. Рецепт этого блюда очень простой.  Вам понадобится:- свинина для...
 
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