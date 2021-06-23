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Тепловые травмы, ажиотаж на кондиционеры и мороженое: как белорусы переносят аномальную жару
Источник материала: ОНТ
Небывалая жара пришла в Беларусь. Синоптики фиксируют температурные рекорды, в некоторых регионах страны действует красный уровень опасности. Оперативные службы отмечают сезонное увеличение числа происшествий. Жару обещают всю эту неделю.
От аномального зноя в Беларуси ни спрятаться, ни скрыться. У медиков горячая пора. Сегодня едва ли не каждый час пациенты – с тепловыми травмами. Повышенная температура, учащённый пульс, головокружение и тошнота – в жару обычное дело. Иногда люди теряют сознание прямо на улице. Непросто и тем, кто за рулем. В такую погоду на помощь приходят инспекторы ГАИ – машины останавливают не для проверки документов, а буквально с бутылкой воды в руках.
В такой зной в рабочем графике Олега Миренцова времени на отдых прибавилось. В самый солнцепёк водитель в рейс не выезжает. Работы в поле перенесли на раннее утро и поздний вечер.
Хозяйство позаботилось и о животных. Поголовье здесь большое – почти 16 тысяч коров. На шести молочно-товарных комплексах оборудовали навесы. Телятам жару переносить комфортно.
На предприятиях также меняют режим рабочего времени. При температуре свыше 33,5 градусов работать нельзя. За этим строго следит профсоюз. В кабинетах филиала «Минскоблгаз» всегда комфортно. На период экстремальной жары – особые условия и микроклимат.
От жары каждый в эти дни спасается как может. В магазинах с бытовой техникой – небывалый ажиотаж! Очереди за кондиционерами и вентиляторами.
В топе продаж – не только кондиционеры. Повышенный спрос – на мороженое и напитки. Торговые сети к повышенному спросу оказались готовы. Всё, чтобы охладиться, есть на прилавках.
Но лучше всё же жару переждать. Медики настоятельно рекомендуют при возможности меньше бывать на улице, опасность солнца для здоровья нельзя недооценивать.
Сейчас температура на 10 градусов выше нормы. И в ближайшие дни жара и не думает отступать. До конца неделю сохранится красный уровень опасности.
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Небывалая жара пришла в Беларусь. Синоптики фиксируют температурные рекорды, в некоторых регионах страны действует красный уровень опасности. Оперативные службы...
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