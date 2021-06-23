Тепловые травмы, ажиотаж на кондиционеры и мороженое: как белорусы переносят аномальную жару

Источник материала: ОНТ

Небывалая жара пришла в Беларусь. Синоптики фиксируют температурные рекорды, в некоторых регионах страны действует красный уровень опасности. Оперативные службы отмечают сезонное увеличение числа происшествий. Жару обещают всю эту неделю.





От аномального зноя в Беларуси ни спрятаться, ни скрыться. У медиков горячая пора. Сегодня едва ли не каждый час пациенты – с тепловыми травмами. Повышенная температура, учащённый пульс, головокружение и тошнота – в жару обычное дело. Иногда люди теряют сознание прямо на улице. Непросто и тем, кто за рулем. В такую погоду на помощь приходят инспекторы ГАИ – машины останавливают не для проверки документов, а буквально с бутылкой воды в руках.

В такой зной в рабочем графике Олега Миренцова времени на отдых прибавилось. В самый солнцепёк водитель в рейс не выезжает. Работы в поле перенесли на раннее утро и поздний вечер.

Олег Миренцов, водитель сельхозпредприятия «Александрийское»: «На современной нашей технике стоят кондиционеры, в жару стараемся не работать. А ещё сегодня привозили квас холодный в обед».

Хозяйство позаботилось и о животных. Поголовье здесь большое – почти 16 тысяч коров. На шести молочно-товарных комплексах оборудовали навесы. Телятам жару переносить комфортно.

Александр Седуков, главный зоотехник сельхозпредприятия «Александрийское»: «Сейчас на улице температура 34 градуса плюс палящее солнце. Здесь же идёт воздухообмен, маленький сквознячок. Животные себя прекрасно чувствую. Есть постоянно вода, корм».

На предприятиях также меняют режим рабочего времени. При температуре свыше 33,5 градусов работать нельзя. За этим строго следит профсоюз. В кабинетах филиала «Минскоблгаз» всегда комфортно. На период экстремальной жары – особые условия и микроклимат.

От жары каждый в эти дни спасается как может. В магазинах с бытовой техникой – небывалый ажиотаж! Очереди за кондиционерами и вентиляторами.

Артем Левкович, продавец-консультант: «Да, всплеск просто какой-то дикий там, процентов на 250-300 выросла наша реализация, скажем так, покупают, как и маленький, так и большие соответственно».

В топе продаж – не только кондиционеры. Повышенный спрос – на мороженое и напитки. Торговые сети к повышенному спросу оказались готовы. Всё, чтобы охладиться, есть на прилавках.

Ирина Рафальская, начальник комплекса продовольственных товаров Центрального универсального магазина: «Естественно реализация увеличилась, в несколько раз больше. У нас это бесперебойная торговля, этой группы товаров, поэтому наличие широкого ассортимента имеется, и запасы в том числе».

Но лучше всё же жару переждать. Медики настоятельно рекомендуют при возможности меньше бывать на улице, опасность солнца для здоровья нельзя недооценивать.

Вадим Сушинский, заведующий кафедрой общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета: «Опасно пребывание на жаркой среде для детей и лиц старших возрастных групп. Надо избегать перегрева. Во время пика избегать и работы. Избегать выхода на улицу в период с 12 до 4 часов дня, когда солнечная активность наибольшая».

Сейчас температура на 10 градусов выше нормы. И в ближайшие дни жара и не думает отступать. До конца неделю сохранится красный уровень опасности.





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