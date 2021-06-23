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Температурный рекорд июня побит в Беларуси
Источник материала: ОНТ
22 июня в Беларуси был побит температурный рекорд – 35,9°С,
Эта температура – самая высокая за всю историю метеонаблюдений в стране. Рекорды июня зафиксированы на большей части Гомельской, Могилевской областей, а также по востоку Витебской и Минской.
Прежний температурный максимум был зафиксирован 23 июня 1964 года в Березино Минской области – столбики термометров показывали +35,6 °C.
ФОТО: pixabay
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22 июня в Беларуси был побит температурный рекорд – 35,9°С, сообщили в Белгидромете. Эта температура – самая высокая за всю историю метеонаблюдений в стране....
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