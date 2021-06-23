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О чем говорят европейские санкции накануне 22 июня и кому адресован посыл Президента в Брестской крепости? Мнения экспертов
Источник материала: ОНТ
Беларусь готова дать достойный отпор на растущее внешнее давление! Те, кому не по нраву позиция официального Минска, уже и не скрывают своих истинных намерений. И речь совсем не о свободе и демократии, которые становятся разменной монетой для западных политиков.
Яркий пример – объявление очередного пакета санкций накануне 80-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны. Случайно ли? Совпадение? Вряд ли это возможно, учитывая историческую подоплёку и нынешние события в Беларуси. На такие откровенно недружественные действия – чётки и ясный ответ нашего Президента в символическом месте – Брестской крепости, где как нигде чувствуется сила духа и мужество народа.
Сегодня речь Александра Лукашенко по тезисам разбирают журналисты и эксперты. Как подчеркнул Глава государства, Беларуси в XXI веке приходится проявлять ещё больше силы и мудрости, чтобы выстоять перед напором – информационным и экономическим.
«Оказать давление» – так и пишет Совет ЕС о новом пакете санкций. Слово-то – латинское. В переводе – подтверждение, одобрение. И в этом вся суть. Нашу самостоятельность, суверенитет, а значит экономическую волю кому-то на Западе сложно принять, поэтому давят. Ограничения вводят накануне 80-летия начала героической обороны Брестской крепости. Символизм или невыученные уроки истории? Такой вопрос, по сути, напрямую адресует Президент во время обращения в легендарной цитадели.
Беларусь в очередной раз держит удар, экономический, нанесённый теми, кто сам себе делегировал право вторгаться на чужую землю. И, получается, что это действительно из разряда – так сложилось исторически. Аналогии напрашиваются сами собой – так делали нацисты в 41-м и те, кто по ту сторону океана молчаливо соглашался с тем, как Третий рейх увеличивает влияние. Так делают и потомки западных политиканов. Стараются украсть свободу. Финансовую – наших предприятий, а значит и всех белорусов.
Об интересах Беларуси, последствиях жизни под санкциями чужаки думать не будут. В словах Александра Лукашенко белорусы услышали верный посыл. Ведь прозвучали они в нужном месте и в нужное время, поэтому сплотили людей, убеждены политологи.
И ведь под санкции попадали не рядовые фирмы, а флагманы промышленности. У них есть конкуренты в Европе и Штатах, которые теряют деньги! Всё это логично и понятно. Белорусы молчать не стали.
Давление – методичное. На отечественную торговлю, экспорт, бизнес. Это случилось не вчера и не в прошлом году. А ещё с 90-х, когда наша страна стала самостоятельным игроком на мировой арене, у которого есть что брать.
О том, что происходит на самом деле, и почему Запад знает только слово «санкции» по отношению к нам, сегодня в нашем эфире говорили подробно. «Цветная» атака результатов не приносит вот уже год, поэтому в ход идёт привычное оружие – политика экономического и физического сдерживания. И те, кто в чёрном списке неугодных Западу так комментируют своё «замораживание».
И они готовы наказывать, день в день, потомков победителей. Блокировать счета, ограничивать свободу перемещения, пытаться отвадить покупателей у ведущих предприятий. Ведь это выгодно. Это ресурсы, которые хочется забрать. И удобный плацдарм для расширения того же НАТО на Восток, говорят эксперты. Учений у белорусских границ всё больше. Но Беларусь готова к вызовам, убеждён президент, и сделает всё ради спокойной жизни в регионе. А как уже давно говорят в России, которая под санкциями живёт фактически постоянно, очередной пакет этих самых санкций нужно просто положить в пакет с пакетами.
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О чем говорят европейские санкции накануне 22 июня и кому адресован посыл Президента в Брестской крепости? Мнения экспертов
Беларусь готова дать достойный отпор на растущее внешнее давление! Те, кому не по нраву позиция официального Минска, уже и не скрывают своих истинных намерений. И...
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