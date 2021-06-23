О чем говорят европейские санкции накануне 22 июня и кому адресован посыл Президента в Брестской крепости? Мнения экспертов

Источник материала: ОНТ

Беларусь готова дать достойный отпор на растущее внешнее давление! Те, кому не по нраву позиция официального Минска, уже и не скрывают своих истинных намерений. И речь совсем не о свободе и демократии, которые становятся разменной монетой для западных политиков.

Яркий пример – объявление очередного пакета санкций накануне 80-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны. Случайно ли? Совпадение? Вряд ли это возможно, учитывая историческую подоплёку и нынешние события в Беларуси. На такие откровенно недружественные действия – чётки и ясный ответ нашего Президента в символическом месте – Брестской крепости, где как нигде чувствуется сила духа и мужество народа.

Сегодня речь Александра Лукашенко по тезисам разбирают журналисты и эксперты. Как подчеркнул Глава государства, Беларуси в XXI веке приходится проявлять ещё больше силы и мудрости, чтобы выстоять перед напором – информационным и экономическим.

«Оказать давление» – так и пишет Совет ЕС о новом пакете санкций. Слово-то – латинское. В переводе – подтверждение, одобрение. И в этом вся суть. Нашу самостоятельность, суверенитет, а значит экономическую волю кому-то на Западе сложно принять, поэтому давят. Ограничения вводят накануне 80-летия начала героической обороны Брестской крепости. Символизм или невыученные уроки истории? Такой вопрос, по сути, напрямую адресует Президент во время обращения в легендарной цитадели.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Информационная травля ожидаемых результатов не принесла. Сейчас мы держим экономический удар. Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция? Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется. Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного "светлого будущего", которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков. Да очнитесь вы наконец, очумевшие и заблудшие! Санкции, провокации… Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила? Посмотрите: как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно. Ещё раз скажу тем, кто до сих пор не понял. Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим!»

Беларусь в очередной раз держит удар, экономический, нанесённый теми, кто сам себе делегировал право вторгаться на чужую землю. И, получается, что это действительно из разряда – так сложилось исторически. Аналогии напрашиваются сами собой – так делали нацисты в 41-м и те, кто по ту сторону океана молчаливо соглашался с тем, как Третий рейх увеличивает влияние. Так делают и потомки западных политиканов. Стараются украсть свободу. Финансовую – наших предприятий, а значит и всех белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов?»

Об интересах Беларуси, последствиях жизни под санкциями чужаки думать не будут. В словах Александра Лукашенко белорусы услышали верный посыл. Ведь прозвучали они в нужном месте и в нужное время, поэтому сплотили людей, убеждены политологи.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ: «Если кто-то хотел нас унизить, оскорбить тем, что это объявление экономической войны и связать с 22 июня, то их цель не будет достигнута. Всё произойдёт ровно наоборот, потому что происходит мобилизация белорусского общества. Конечно, мы будем проводить параллели, потому что вот заявление Ангелы Меркель куда более, чем значимо. Она не забыла, что 22 июня немцы напали на нашу страну, что был генеральный план «Ост», и тот террор, та политика уничтожения населения, которая проводилась. Но как она себя повела? Вместо того, чтобы попросить прощения, почтить память минутой молчания, она в конце речи стала поучать нас».

И ведь под санкции попадали не рядовые фирмы, а флагманы промышленности. У них есть конкуренты в Европе и Штатах, которые теряют деньги! Всё это логично и понятно. Белорусы молчать не стали.

Давление – методичное. На отечественную торговлю, экспорт, бизнес. Это случилось не вчера и не в прошлом году. А ещё с 90-х, когда наша страна стала самостоятельным игроком на мировой арене, у которого есть что брать.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук: «У них ментально заложена алчность, коррупция и ненависть к нам. Маски сняты, мы видим, что друзей у нас нет. Мы понимаем, что экономика – это фундамент. Санкции объявили для нас секторально, по семи направлениям. Это задевает машиностроение, металлообработку, сельское хозяйство, финансовые и банковские сферы. Относительно вчерашнего выступления Главы государства у мемориала. Мы увидели простую и сложную вещь. Частично Президент перевернул страницу истории Беларуси, это эпохально. Это было символично с одной и другой стороны. С одной стороны, Запад должен на коленях просить прощения, а с другой – это воззванием, реквием Главы государства к белорусскому народу и мировому сообществу символизирует, что Беларусь не свернёт со своего пусти, останется суверенной и независимой».

О том, что происходит на самом деле, и почему Запад знает только слово «санкции» по отношению к нам, сегодня в нашем эфире говорили подробно. «Цветная» атака результатов не приносит вот уже год, поэтому в ход идёт привычное оружие – политика экономического и физического сдерживания. И те, кто в чёрном списке неугодных Западу так комментируют своё «замораживание».

Геннадий Давыдько, руководитель общественной организации «Белая Русь» : «В общем-то, говоря, это расстрельный список, это те люди, которые, в первую очередь, хотели бы уничтожить, они пытаются их уничтожить, то есть нас на этом фоне. Все санкции: личные, предприятий – это санкции против белорусского народа. Ровно 80 лет назад они цинично, специально 22 июня, они этим показывают свое наследие. Правда, наследники фашизма. Они говорят: мы такие же».

И они готовы наказывать, день в день, потомков победителей. Блокировать счета, ограничивать свободу перемещения, пытаться отвадить покупателей у ведущих предприятий. Ведь это выгодно. Это ресурсы, которые хочется забрать. И удобный плацдарм для расширения того же НАТО на Восток, говорят эксперты. Учений у белорусских границ всё больше. Но Беларусь готова к вызовам, убеждён президент, и сделает всё ради спокойной жизни в регионе. А как уже давно говорят в России, которая под санкциями живёт фактически постоянно, очередной пакет этих самых санкций нужно просто положить в пакет с пакетами.





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