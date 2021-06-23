Почему в Беларуси растет статистика детской смертности? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Вода и высота – две основных причины, почему летом растет статистика детской смертности. Когда взрослый занят или отвлекся, ребёнку не нужно даже, чтобы было «очень глубоко или очень высоко». Мы сегодня «дополним тему» реальными историями, когда дети тонули практически в лужах и умирали от падения с первого этажа. Потому что чаще всего именно трагические примеры заставляют нас задуматься – точно ли наш ребенок в безопасности?





На Днепре 15 июня погиб 15-летний подросток. Мальчик не умел плавать. Это выяснится уже со слов родителей. Еще одна 15-летняя девочка не вернулась с речки в Чаусах. Тоже хотела охладиться. В Шклове девятилетний мальчик погиб на воде, просто потому, что рядом никого не было. В официальных сводках причину таких историй произносят одинаково: нарушение правил поведения на воде. И о большинстве из них родители даже не догадываются.

Как можно представить: почему ребенок, который умеет плавать, начал тонуть? Единственное, что приходит в голову – судорога, течение, глубоко, испугался. Да, такое бывает, но гораздо чаще дети гибнут на мели. Я сама иногда вижу, как мой шестилетка с кем-то дурачится на мелководье и не придаю этому значения. А часто именно в таких «возилках у берега» один чуть-чуть придушивает другого, тот на уровне воды по пояс теряет ощущения «верх-низ», паникует и тонет. Ребёнок может запутаться в водорослях. Вот эта причина вообще кажется дикой. Но два случая только в этом году были. Спасатели детей успели достать, но это просто чудо.

Еще у 11-ти этого шанса не было – столько детей погибли в июне. Последнего 10-летнего мальчика вот уже 8 дней ищут в реке Горынь. Это Пинский район, он приехал в деревню к бабушке, его отпустили на речку с подружками, когда девочки прибежали и рассказали, что друга унесло течением, было уже поздно. Водолазы будут работать, пока не найдут тело.

Родителю это нужно просто помнить как «Отче наш». Сколько бы ребёнку не было лет и как бы он хорошо ни плавал (и Вы в этом уверены), нельзя одних отпускать на речку даже подростков. Просто нельзя. А еще нельзя сидеть на берегу и смотреть в телефон. Или быть очень занятым в компании.

Спасатели высчитали: в среднем, на популярных пляжах в Минске в такую жару в промежутке с 11 до 17 – опасная ситуация, в которой может утонуть конкретный ребенок, возникает каждые 15 минут. Это цифры, конечно, с погрешностью, но тем не менее это кошмар. Могилевская и Витебская области в этом летнем сезоне пока лидируют по печальной статистике, когда спасатели просто «не могли успеть».

Вода и высота. Второе не менее опасно. И тоже не только для малышей. За июнь из окон выпали 6 детей, один умер. И это не крошка, а девятилетний мальчик, который вышел на балкон, бабушка была дома, он перегнулся, не удержался и выпал. От полученных травм он скончался сразу. Это произошло в Гомельской области.

Под Брестом трехлетняя девочка точно так же, будучи дома с бабушкой, вывалилась со второго этажа. Потому что в комнате просто было открыто окно. Может ли удержаться на подоконнике трехлетний ребенок? Конечно, нет.

За мою журналистскую практику я снимала случаи, когда в Минске ребенок выжил, спланировав с девятого этажа на москитной сетке. Родители оставили дочь с бабушкой на пару часов, поехав что-то докупить к отпуску. Когда им сообщили, что девочка выпала с балкона, все 40 минут пока они возвращались, это уже потом расскажет мама, они думала, что дочка умерла. Мысленно проживите это ощущение хотя бы минуту. Вы все окна закроете навсегда и жарко вам не будет. Но эта история всё-таки закончилась хорошо.

А был эпизод, когда малыш выпал с первого этажа, пока мама на секунду побежала вниз за какой-то посылкой. Он ударился головой о бетонную отмостку подъезда и умер на месте. Всё заняло три минуты.

Каждая из этих историй – уникальна. И мы не берём в расчет какие-то маргинальные семьи, где за детьми не смотрят. Нет! Это все происходит с обычными, нормальными людьми. Просто потому что лето нас чуть-чуть расслабляет, «да ему шесть лет, он уже взрослый! Я вон, в его возрасте уже вовсю на речку бегал и один дома оставался». Просто не ведитесь на эти вещи. Потому что, если посмотреть на цифры, во все времена много кто с речки вот так не вернулся. И дома один не побыл. Берегите детей. Не слушайте никого. Лучше перестраховаться, потому что жить дальше без них, будет невозможно.

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