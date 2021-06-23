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Мужчина утонул в реке в Солигорском районе
Источник материала: ОНТ
В Солигорском районе утонул мужчина,
Трагедия произошла 22 июня в 16:20. Мужчина 1974 года рождения утонул в реке Случь возле агрогородка Ананчицы. Погибшего из воды извлекли сотрудники МЧС.
ФОТО: БЕЛТА
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В Солигорском районе утонул мужчина, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС. Трагедия произошла 22 июня в 16:20. Мужчина 1974 года рождения утонул в реке Случь возле...
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