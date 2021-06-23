Мужчина утонул в реке в Солигорском районе

Источник материала: ОНТ

В Солигорском районе утонул мужчина, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Трагедия произошла 22 июня в 16:20. Мужчина 1974 года рождения утонул в реке Случь возле агрогородка Ананчицы. Погибшего из воды извлекли сотрудники МЧС.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram