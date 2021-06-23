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Захарова: введение санкций против Беларуси накануне 22 июня – позор для Евросоюза
Источник материала: ОНТ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение ЕС санкций против Беларуси накануне 80-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны является позором для Евросоюза,
ФОТО: Twitter / МИД России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение ЕС санкций против Беларуси накануне 80-й годовщины со дня начала Великой Отечественной...
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