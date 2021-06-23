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Пожар на Новолукомльской ГРЭС: загорелась одна из секций трансформаторной подстанции

23.06.2021 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЧП на Новолукомльской ГРЭС. Как сообщает Минэнерго, там произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении около часа в Могилеве и окрестностях нет воды и света. Местные власти предпринимают все усилия, чтобы обеспечить резервными источниками электроэнергии больницы, роддома и опасные производства.

На месте пожара работают расчеты МЧС, чтобы быстрее локализовать возгорание. Известно, что произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. ЧП на Новолукомльской ГРЭС. Как сообщает Минэнерго, там произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении около часа в...
 
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