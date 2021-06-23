|
Пожар на Новолукомльской ГРЭС: загорелась одна из секций трансформаторной подстанции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЧП на Новолукомльской ГРЭС. Как сообщает Минэнерго, там произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении около часа в Могилеве и окрестностях нет воды и света. Местные власти предпринимают все усилия, чтобы обеспечить резервными источниками электроэнергии больницы, роддома и опасные производства.
На месте пожара работают расчеты МЧС, чтобы быстрее локализовать возгорание. Известно, что произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. ЧП на Новолукомльской ГРЭС. Как сообщает Минэнерго, там произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении около часа в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)