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Студент ГрГУ: в технопарке можно заручиться поддержкой, реализовать бизнес на льготных условиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Льготы для молодых ученых, привлечение молодежи в науку и подготовка высококлассных преподавателей – эти вопросы 23 июня обсуждали в Гродно на заседании экспертного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в нем приняли ректоры, представители Минобразования, местной власти, а также эксперты. Говорили о том, как привлечь молодых ученых в лаборатории, а лекторов – в аудитории.
Участники заседания посетили научно-технологический парк Гродненского университета имени Янки Купалы. Такие парки могут стать платформой, которая будет аккумулировать талантливую молодежь. Доступ к технической базе, а главное, ко всей необходимой информации нередко дает хорошие результаты. Сейчас более половины объема продукции, которую выпускают в университетском технопарке, отправляется на экспорт.
Никита Панцевич, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Сейчас резидентами научно-технологического парка являются более 10 компаний. Половина из них основана сотрудниками, студентами или выпускниками Купаловского университета.
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Новости Беларуси. Льготы для молодых ученых, привлечение молодежи в науку и подготовка высококлассных преподавателей – эти вопросы 23 июня обсуждали в Гродно на...
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