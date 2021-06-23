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Наталья Кочанова: сегодня средний возраст профессорско-преподавательского состава в вузах достаточно зрелый, скажем так
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Льготы для молодых ученых, привлечение молодежи в науку и подготовка высококлассных преподавателей – эти вопросы 23 июня обсуждали в Гродно на заседании экспертного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в нем приняли ректоры, представители Минобразования, местной власти, а также эксперты. Говорили о том, как привлечь молодых ученых в лаборатории, а лекторов – в аудитории.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы видим, что средний возраст профессорско-преподавательского состава в наших вузах достаточно зрелый, скажем так. Поэтому важно, чтобы молодые люди, которые имеют ученые степени, приходили для работы в наши высшие учебные заведения. И пополнение этих кадров – серьезная задача.
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Наталья Кочанова: сегодня средний возраст профессорско-преподавательского состава в вузах достаточно зрелый, скажем так
Новости Беларуси. Льготы для молодых ученых, привлечение молодежи в науку и подготовка высококлассных преподавателей – эти вопросы 23 июня обсуждали в Гродно на...
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