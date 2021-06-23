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Загорание на Лукомльской ГРЭС ликвидировано
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загорание на Лукомльской ГРЭС ликвидировано. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС в Новолукомле ликвидировано", - отметили в ведомстве.
Пострадавших нет.-0-.
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"Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС в Новолукомле ликвидировано", - отметили в МЧС.
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