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Российский Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Охотским морем

23.06.2021 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Охотским морем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушную цель обнаружили радиолокационные станции. В небо был поднят Су-30.

Российский Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Охотским морем

Экипаж российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграницы России не было допущено.

Российский Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Охотским морем

Самолет-разведчик ВВС США сопроводили над акваторией Охотского моря.

 
 
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Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Охотским морем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушную цель обнаружили...
 
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