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Посол КНР в Беларуси: мы, конечно, выступаем против односторонних санкций в отношении Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн 23 июня отметил, что насчет Беларуси у Китая однозначная позиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители Поднебесной выступают против таких жестких мер..
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
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Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн 23 июня отметил, что насчет Беларуси у Китая однозначная позиция, сообщили в программе...
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