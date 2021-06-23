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Граничат с объявлением экономической войны. Мария Захарова о санкциях ЕС в отношении Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Санкции ЕС в отношении Беларуси граничат с объявлением экономической войны. Об этом заявила 23 июня на брифинге официальный представитель МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнула Мария Захарова, цель ограничительных мер, которые вводятся против суверенного государства, – намеренно снизить уровень жизни простых граждан.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
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Новости Беларуси. Санкции ЕС в отношении Беларуси граничат с объявлением экономической войны. Об этом заявила 23 июня на брифинге официальный представитель МИД...
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