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Граничат с объявлением экономической войны. Мария Захарова о санкциях ЕС в отношении Беларуси

23.06.2021 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Санкции ЕС в отношении Беларуси граничат с объявлением экономической войны. Об этом заявила 23 июня на брифинге официальный представитель МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граничат с объявлением экономической войны. Мария Захарова о санкциях ЕС в отношении Беларуси

Как подчеркнула Мария Захарова, цель ограничительных мер, которые вводятся против суверенного государства, – намеренно снизить уровень жизни простых граждан.

Граничат с объявлением экономической войны. Мария Захарова о санкциях ЕС в отношении Беларуси

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
ЕС творит беззаконие. Так не пойдет. Подменяя верховенство права на некие правила, они обесценили собственные претензии на роль блюстителя права.

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Новости Беларуси. Санкции ЕС в отношении Беларуси граничат с объявлением экономической войны. Об этом заявила 23 июня на брифинге официальный представитель МИД...
 
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