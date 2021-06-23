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В районе Грушевки загорелся частный дом. Никто не пострадал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в частном секторе в районе метро «Грушевка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Возгорание произошло в частном секторе. Во 2-м Землемерном переулке загорелся двухэтажный кирпичный дом, который планировали под снос. Горела кровля и второй этаж на всей площади. Пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Пожар в частном секторе в районе метро «Грушевка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Возгорание произошло в частном...
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