В районе Грушевки загорелся частный дом. Никто не пострадал

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар в частном секторе в районе метро «Грушевка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Возгорание произошло в частном секторе. Во 2-м Землемерном переулке загорелся двухэтажный кирпичный дом, который планировали под снос. Горела кровля и второй этаж на всей площади. Пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.