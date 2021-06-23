ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года

23.06.2021 23:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Вилейском краеведческом музее скоро откроется новая экспозиция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В фондах хранятся уникальные документы, говорящие о событиях 17 сентября 1939 года.

С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года

Тогда земли Вилейщины входили в состав Польши. Представители района участвовали во Всенародном собрании, где было решено воссоединить Западную и Восточную Беларусь. Обо всем этом свидетельствуют многочисленные документы и фотоснимки. Кроме того, сотрудники музея собрали воспоминания старожилов района. Например, известно, что для встречи Красной армии в Вилейке была сооружена цветочная арка.

С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года

Ольга Колосова, научный работник Вилейского краеведческого музея:
Есть такое изречение: историю нельзя судить, ее нужно знать. Больше всего, когда это наглядно и, конечно, когда об этом говорят свидетели и очевидцы. Мы не упустили время, у нас и фильмы есть, и кинохроника этих событий, что мы, конечно, стараемся показывать и рассказывать нашим школьникам во время каких-то музейных проектов, лекций.

С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года

В Вилейском районе есть улицы 17 сентября в райцентре и агрогородке Илье.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Вилейском краеведческом музее скоро откроется новая экспозиция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В фондах хранятся уникальные документы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 статье Уголовного кодекса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by