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С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Вилейском краеведческом музее скоро откроется новая экспозиция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В фондах хранятся уникальные документы, говорящие о событиях 17 сентября 1939 года.
Тогда земли Вилейщины входили в состав Польши. Представители района участвовали во Всенародном собрании, где было решено воссоединить Западную и Восточную Беларусь. Обо всем этом свидетельствуют многочисленные документы и фотоснимки. Кроме того, сотрудники музея собрали воспоминания старожилов района. Например, известно, что для встречи Красной армии в Вилейке была сооружена цветочная арка.
Ольга Колосова, научный работник Вилейского краеведческого музея:
В Вилейском районе есть улицы 17 сентября в райцентре и агрогородке Илье.
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С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года
Новости Беларуси. В Вилейском краеведческом музее скоро откроется новая экспозиция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В фондах хранятся уникальные документы,...
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