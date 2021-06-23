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Рыбак утонул в Случи. Предположительно, он переплывал реку

23.06.2021 23:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рыбак утонул в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагедия случилась на реке Случь возле деревни Новый Двор. 62-летний житель отправился рыбачить.

Рыбак утонул в Случи. Предположительно, он переплывал реку

По предварительной версии, мужчине нужно было пересечь реку, но вместо того, чтобы перейти по мосту, он решил отправиться вплавь и утонул. По факту гибели проводится проверка. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Новости Беларуси. Рыбак утонул в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагедия случилась на реке Случь возле деревни Новый Двор. 62-летний житель...
 
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