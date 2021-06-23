﻿ На ж/д переезде под Молодечно грузовик врезался в электричку. Повреждены три вагона. 21.by
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На ж/д переезде под Молодечно грузовик врезался в электричку. Повреждены три вагона

23.06.2021 23:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Грузовик врезался в электричку в Молодечненском районе. 24-летний водитель МАЗа ехал со стороны карьера деревни Ивонцевичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На ж/д переезде под Молодечно грузовик врезался в электричку. Повреждены три вагона

По предварительным данным, у машины отказали тормоза. На железнодорожном переезде деревни Красное грузовик врезался в электричку, которая ехала из Минска в Молодечно. В результате повреждены последние три вагона электропоезда. Люди не пострадали.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Грузовик врезался в электричку в Молодечненском районе. 24-летний водитель МАЗа ехал со стороны карьера деревни Ивонцевичи, сообщили в программе...
 
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