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ДТП на улице Казинца: легковое авто столкнулось с мотоциклом. Байкер госпитализирован
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария на Казинца – пострадал мотоциклист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель легкового авто, двигаясь со стороны площади Казинца в направлении Кижеватова, при повороте налево столкнулся со встречным мотоциклом. 28-летний байкер госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. Авария на Казинца – пострадал мотоциклист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель легкового авто, двигаясь со стороны...
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