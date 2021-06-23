ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работы ведутся практически круглосуточно. Как коммунальные службы справляются с жарой?

23.06.2021 23:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В связи с жаркой погодой все столичные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы ведутся практически круглосуточно. Как коммунальные службы справляются с жарой?

Дежурят дополнительные бригады медиков. Спасатели также начеку, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. В связи с высокими температурами энергетики также работают для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Усилены оперативные аварийно-восстановительные бригады. Налажено взаимодействие с МЧС и смежными подрядными организациями. Дополнительно осматривают действующее энергооборудование и наиболее нагруженные линии электропередач.

Работы ведутся практически круглосуточно. Как коммунальные службы справляются с жарой?

Валерий Шишло, заместитель главного инженера по электротехническим вопросам РУП «Минскэнерго»:
Усилен контроль за маслонаполненным оборудованием, потому что маслонаполненное – это взрывоопасные объекты. Возможны возгорания, пожары, поэтому учащенный контроль за состоянием маслонаполненного оборудования.
Так же в этот период мы проводим дополнительное обследование и обходы воздушных линий электропередач, особенно нагруженных линий. В связи с тем, что из-за жары возможно опускание проводов и уменьшение этого габарита с возможным перекрытием на опоры и созданием вот этих аварийных и пожароопасных ситуаций.

Работы ведутся практически круглосуточно. Как коммунальные службы справляются с жарой?

От жары страдают и растения в городе, поэтому работа коммунальных служб также усилена. Они обеспечивают дополнительный полив в эти горячие дни. Увеличено количество поливочных машин. Работы ведутся практически круглосуточно. Днем поливают деревья и кусты, а утром и ночью – цветы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В связи с жаркой погодой все столичные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Более легкий доступ на внешние рынки». Какие ещё возможности появятся у бизнес-сообщества после присоединения к ВТО?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by