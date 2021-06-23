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Работы ведутся практически круглосуточно. Как коммунальные службы справляются с жарой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с жаркой погодой все столичные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дежурят дополнительные бригады медиков. Спасатели также начеку, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. В связи с высокими температурами энергетики также работают для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Усилены оперативные аварийно-восстановительные бригады. Налажено взаимодействие с МЧС и смежными подрядными организациями. Дополнительно осматривают действующее энергооборудование и наиболее нагруженные линии электропередач.
Валерий Шишло, заместитель главного инженера по электротехническим вопросам РУП «Минскэнерго»:
От жары страдают и растения в городе, поэтому работа коммунальных служб также усилена. Они обеспечивают дополнительный полив в эти горячие дни. Увеличено количество поливочных машин. Работы ведутся практически круглосуточно. Днем поливают деревья и кусты, а утром и ночью – цветы.
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Новости Беларуси. В связи с жаркой погодой все столичные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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