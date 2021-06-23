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«Более легкий доступ на внешние рынки». Какие ещё возможности появятся у бизнес-сообщества после присоединения к ВТО?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вступление Беларуси в ВТО позволит открыть страну для привлечения инвестиций, создавать новые рабочие места и повысить конкуренцию на рынке труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Миноблисполкоме прошел круглый стол с бизнес-сообществом по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации. Во время встречи представители местного бизнеса познакомились с динамикой вступления и основными преимуществами от членства страны в организации. Участники обсудили практические вопросы, связанные с продвижением товаров и услуг на внешние рынки.
Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Владимир Серпиков, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси:
Минская область – экспортноориентированный регион и осуществляет внешнюю торговую деятельность со 180 странами. Ежегодный товарооборот составляет порядка 30 миллионов рублей. Центральный регион производит четверть сельскохозяйственной и почти пятую часть промышленной продукции страны.
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«Более легкий доступ на внешние рынки». Какие ещё возможности появятся у бизнес-сообщества после присоединения к ВТО?
Новости Беларуси. Вступление Беларуси в ВТО позволит открыть страну для привлечения инвестиций, создавать новые рабочие места и повысить конкуренцию на рынке...
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