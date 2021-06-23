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В Могилёве уже включили свет. Что известно об аварии на Новолукомльской ГРЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЧП на Новолукомльской ГРЭС. Предварительная причина пожара – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как известно из хроники событий, после получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступили к тушению. Под данным ведомства, пламя охватило не больше 3 квадратных метров территории. Пожар не являлся сложным.
Эти кадры из Могилева прислала наш корреспондент Ксения Худолей.
Как сообщают специалисты, из-за технологических особенностей огонь привел к отключению электроэнергии в большом количестве регионов Беларуси. Однако силами МЧС, Минэнерго и местными органами власти в Могилевской и Витебской областях чрезвычайная ситуация была ликвидирована в самый короткий срок. К резервному питанию подключили социальные объекты, в том числе медучреждения. Известно, что в Могилеве уже появился свет.
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Новости Беларуси. ЧП на Новолукомльской ГРЭС. Предварительная причина пожара – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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