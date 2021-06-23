ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?

23.06.2021 23:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.

В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?

Сергей Афанасьев, старший участковый Октябрьского РОВД Могилева:
Когда человек приходит отдыхать с семьей и в трезвом виде, все понимают адекватно, говорят: мы стараемся не купаться, берем с собой воду. Многие люди приносят с собой воду, ею обливаются, чтобы не заходить в воду. А человек, который начинает выпивать, начинает спорить.

В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?

С начала теплого сезона за распитие спиртных напитков на берегу водоемов уже выписано 30 штрафов. Что касается купания в необорудованных местах, то в первый раз проверяющие выносят предупреждение и только в следующих случаях – от 1 до 3 базовых величин, а это от 29 до почти 100 рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запрячь лошадь и срежиссировать ролик. В Гродненском районе подвели итоги этапа «Властелина села»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by