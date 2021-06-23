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В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.
Сергей Афанасьев, старший участковый Октябрьского РОВД Могилева:
С начала теплого сезона за распитие спиртных напитков на берегу водоемов уже выписано 30 штрафов. Что касается купания в необорудованных местах, то в первый раз проверяющие выносят предупреждение и только в следующих случаях – от 1 до 3 базовых величин, а это от 29 до почти 100 рублей.
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Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе...
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