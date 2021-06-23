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Запрячь лошадь и срежиссировать ролик. В Гродненском районе подвели итоги этапа «Властелина села»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродненском районе подвели итоги областного этапа конкурса «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За звание победителей боролись сразу 15 семей. Каждая из них связала свою жизнь с белорусской глубинкой: здесь они работают, воспитывают детей, находят увлечения и проводят свободное время. Для конкурсантов подготовили непростые испытания: например, запрячь лошадь, наколоть дров, проверили также умение мастерить из дерева разные приспособления. А в качестве домашнего задания участникам предлагалось срежиссировать собственный ролик, который в деталях расскажет, какая она все-таки – жизнь на селе.
Анна Горбач, участница конкурса:
Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Финал конкурса «Властелин села» состоится в июле на традиционном республиканском празднике «Купалье».
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Новости Беларуси. В Гродненском районе подвели итоги областного этапа конкурса «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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