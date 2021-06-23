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Внутри машины нейросеть. Вот что говорит разработчик белорусского беспилотного вертолёта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На выставке MILEX презентовали беспилотный авиационный комплекс «Хантер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его основные задачи – разведка и уничтожение огневых точек противника в труднодоступных местах. Эта «птица» пятого поколения.
Владимир Чудаков, директор компании-разработчика беспилотных вертолетов:
Машина эта полностью робот. В прошлом, в четвертом поколении, у нас было 12 микроконтроллеров-вычислителей, сейчас – 52. Это очень сложная была разработка. Также у нас используется шесть видеообработчиков. Алгоритмы, математика полностью своя. Внутри машины все эти микроконтроллеры – организована нейросеть, машина общается со всеми блоками. Комплекс предназначен для работы в боевой паре, машины между собой общаются. Человек только говорит, что нужно делать, куда лететь, и все.
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Новости Беларуси. На выставке MILEX презентовали беспилотный авиационный комплекс «Хантер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его основные задачи –...
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