ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Внутри машины нейросеть. Вот что говорит разработчик белорусского беспилотного вертолёта

23.06.2021 23:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На выставке MILEX презентовали беспилотный авиационный комплекс «Хантер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутри машины нейросеть. Вот что говорит разработчик белорусского беспилотного вертолёта

Его основные задачи – разведка и уничтожение огневых точек противника в труднодоступных местах. Эта «птица» пятого поколения.

Внутри машины нейросеть. Вот что говорит разработчик белорусского беспилотного вертолёта

Владимир Чудаков, директор компании-разработчика беспилотных вертолетов:
Наши ближайшие конкуренты – это Airbus. У них пока разработана платформа, они также проходят летные испытания. Если они взяли пилотируемый вертолет и сделали из него беспилотный вертолет, то мы пошли другим путем. Мы сначала построили комплекс вооружения и вокруг него создали вертолет. То есть эта разработка была полностью в цифре.

Внутри машины нейросеть. Вот что говорит разработчик белорусского беспилотного вертолёта

Машина эта полностью робот. В прошлом, в четвертом поколении, у нас было 12 микроконтроллеров-вычислителей, сейчас – 52. Это очень сложная была разработка. Также у нас используется шесть видеообработчиков. Алгоритмы, математика полностью своя. Внутри машины все эти микроконтроллеры – организована нейросеть, машина общается со всеми блоками. Комплекс предназначен для работы в боевой паре, машины между собой общаются. Человек только говорит, что нужно делать, куда лететь, и все.

Внутри машины нейросеть. Вот что говорит разработчик белорусского беспилотного вертолёта

Читайте также:

Роман Головченко на MILEX-2021: то, что видим здесь, – подтверждение правильности тактики опираться на собственные силы

Автономная и даже может дезинформировать. На MILEX представили систему защиты от беспилотников «Гроза-Z1»

​Выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске. Что покажут?

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На выставке MILEX презентовали беспилотный авиационный комплекс «Хантер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его основные задачи –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автономная и даже может дезинформировать. На MILEX представили систему защиты от беспилотников «Гроза-Z1»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by