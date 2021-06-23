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Автономная и даже может дезинформировать. На MILEX представили систему защиты от беспилотников «Гроза-Z1»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военная промышленность Беларуси богата на защиту от беспилотных летательных аппаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система «Гроза-Z1» позволяет распознавать сигналы опасных «птичек» и автоматически подавлять каналы управления, передачи данных, а также навигацию. В результате воздействия беспилотник падает, либо осуществляют вынужденную посадку, либо улетает «домой».
Сергей Суравцов, научный сотрудник конструкторского бюро «Радар»:
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Автономная и даже может дезинформировать. На MILEX представили систему защиты от беспилотников «Гроза-Z1»
Новости Беларуси. Военная промышленность Беларуси богата на защиту от беспилотных летательных аппаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система...
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