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«Мама просто его не углядела». Ребёнок пропал на берегу водоёма, и вот где нашёлся

24.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.

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«Мама просто его не углядела». Ребёнок пропал на берегу водоёма, и вот где нашёлся

В отличие от детей, релаксировать на пляже по полной программе у родителей вряд ли получится. Взрослые на берегу, и уж тем более в воде, в состоянии постоянной бдительности. Всего одна секунда невнимания, и можно не избежать беды.

«Мама просто его не углядела». Ребёнок пропал на берегу водоёма, и вот где нашёлся

Татьяна Климова, старшая медсестра Печерской спасательной станции:
Даже был на днях такой случай. Прибежала мама и говорит: у меня пропал сын. Группа водолазов дежурной смены выехала на этот пляж, уже надели гидрокостюмы. И почему-то ребенок игрался с утками в кустах. И мама просто его не углядела, и мама была в такой панике. Видеть ее слезы это ужасно.

 
 
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Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе...
 
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