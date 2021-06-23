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«Сложилась довольна плохая ситуация». ОСВОД рассказал, почему тонут дети
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.
Такой наплыв отдыхающих для станций спасения – небывалая нагрузка. К тому же, когда на оборудованных пляжах явный аншлаг, люди переходят на пустые берега, и это еще хуже. Многие игнорируют предупреждения об опасности и запрете купания.
Константин Иванов, председатель Могилевской областной организации ОСВОД:
Что касается взрослых, то из шести погибших пять были в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы не позволить этим печальным цифрам расти и уберечь людей от гибели на воде, ежедневно по береговым линиям патрулируют сразу несколько служб. Участковые, работники МЧС, ОСВОДа, а также отдела образования организовывают ежедневные мобильные рейды. Особое внимание – детям, которые находятся у воды без присмотра взрослых, а также любителям пригубить спиртное.
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Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе...
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