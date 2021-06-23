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Минэнерго сообщает о восстановлении электроснабжения в Витебской и Могилевской областях

24.06.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минэнерго Беларуси сообщило, что к настоящему времени восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.

Нарушение электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей произошло из-за пожара на Лукомльской ГРЭС. В результате отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ.

Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора, сообщает ведомство.

По данным МЧС на 23:02 среды, возгорание трансформатора напряжения было пожарными ликвидировано, никто из работников станции не пострадал.

 
 
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Минэнерго Беларуси сообщило, что к настоящему времени восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.
 
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