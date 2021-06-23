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Обвиняемый по «делу Тихановского» Вергилий Ушак уехал из Беларуси в Германию

24.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из обвиняемых по «делу Тихановского» Вергилий Ушак уехал в Германию. Об этом он сам сообщил «Медиазоне».

Ушак уехал из страны еще в конце апреля. В Беларуси он находился под подпиской о невыезде — его обвиняют в организации и участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Вергилия Ушака задержали 29 мая в Гродно во время предвыборного пикета по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Тогда во время предполагаемой провокации был задержан в том числе политик и блогер Сергей Тихановский. 29 июля, после двух месяцев содержания под стражей, Ушака выпустили на свободу под подписку о невыезде.
 
Теги: Гродно
 
 
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Один из обвиняемых по «делу Тихановского» Вергилий Ушак уехал в Германию. Об этом он сам сообщил «Медиазоне».
 
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