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Пожар на Лукомльской ГРЭС. Что известно о ЧП, из-за которого несколько областей остались без света
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предварительная причина пожара на Лукомльской ГРЭС – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Надо сказать, что специалисты сработали оперативно. Подразделения МЧС приступили к тушению пламени, как только получили допуск от энергетиков. Под данным ведомства, пожар охватил не больше 3 квадратных метров территории. По словам специалистов, из-за технологических особенностей именно огонь и привел к отключению электроэнергии в большом количестве регионов Беларуси.
Этот кадр из Могилева прислала наш корреспондент Ксения Худолей.
Однако силами МЧС, Минэнерго и местных органов власти в Могилевской и Витебской областях чрезвычайная ситуация была ликвидирована в самый короткий срок.
Электроснабжение уже восстановлено в большинстве населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.
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Новости Беларуси. Предварительная причина пожара на Лукомльской ГРЭС – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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