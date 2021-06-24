|
«Все хотят пить». Как белорусы переживают аномальную жару?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси установлен новый температурный рекорд июня 2020-го – в поселке Октябрьский 23-го числа воздух прогрелся до 36,6 градуса. Это самая высокая температура в этом месяце за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявлен наивысший, красный уровень опасности.
Вот уже несколько недель обязательный пункт в повседневном маршруте многих белорусов – точки понижения температуры: главные летние охладители – квас и мороженное.
Татьяна Каешкина, продавец кваса:
Владимир Горошко, житель Петрикова:
О необходимости много пить сегодня на улицах городов еще и еще раз напоминают волонтеры Красного Креста. Опасность обезвоживания, теплового или солнечного удара – угроза абсолютно реальная. В зоне риска прежде всего дети и пожилые люди. Им в такую погоду и вовсе лучше оставаться дома.
«Тут не везде найдёшь, где воды напиться». Вот что придумали в Гомеле, чтобы помочь животным в жару
Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Особое отношение к своему здоровью должно быть у тех, от кого зависят чужие жизни. Водителей-профессионалов еще раз просят внимательно следить за самочувствием. Автолюбителям же рекомендуют и вовсе отказаться от лишних поездок в жару.
Дарья Ткачева, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Безусловно, большинству людей по тем или иным причинам все же приходится выходить на улицу, в том числе и в самые жаркие часы.
Между тем синоптики прогнозируют, что аномально жаркая погода продержится до конца рабочей недели. Если прогнозы оправдаются в полной мере, то, возможно, будет побит температурный рекорд, который держался более 55 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси установлен новый температурный рекорд июня 2020-го – в поселке Октябрьский 23-го числа воздух прогрелся до 36,6 градуса. Это самая высокая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)