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«Тут не везде найдёшь, где воды напиться». Вот что придумали в Гомеле, чтобы помочь животным в жару
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Страдает от жары не только человек. В Гомеле уже запустили челлендж под хэштегом «жара – поливать пора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодым деревьям, высаженным осенью и весной, тоже нужна вода. Гомельчан призывают не оставаться равнодушными и сохранить город зеленым и благоустроенным. Для этого многого не нужно: набрать ведро воды и полить дерево возле дома.
Владимир Макаров, председатель молодежного жилого комплекса «Солнечный»:
Потому что где им попить? Тут не везде найдешь, где воды напиться. И самое главное, что мы привлекаем младшее поколение мжковцев к тому, чтобы к природе относиться бережно и с пониманием.
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Новости Беларуси. Страдает от жары не только человек. В Гомеле уже запустили челлендж под хэштегом «жара – поливать пора», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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