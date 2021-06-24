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«Тут не везде найдёшь, где воды напиться». Вот что придумали в Гомеле, чтобы помочь животным в жару

24.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страдает от жары не только человек. В Гомеле уже запустили челлендж под хэштегом «жара – поливать пора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Тут не везде найдёшь, где воды напиться». Вот что придумали в Гомеле, чтобы помочь животным в жару

Молодым деревьям, высаженным осенью и весной, тоже нужна вода. Гомельчан призывают не оставаться равнодушными и сохранить город зеленым и благоустроенным. Для этого многого не нужно: набрать ведро воды и полить дерево возле дома.

«Тут не везде найдёшь, где воды напиться». Вот что придумали в Гомеле, чтобы помочь животным в жару

Владимир Макаров, председатель молодежного жилого комплекса «Солнечный»:
В нашем сквере МЖК много птиц, животных. Мы создали для сохранения этого фонда нашего группу «Юнаты МЖК». Ребята уже помогли бельчонку, которого вороны выбросили из гнезда, совенку, ежику. А сейчас, когда такая жара, занимаемся: не только деревья поливаем, но и установили поилки для птичек.

«Тут не везде найдёшь, где воды напиться». Вот что придумали в Гомеле, чтобы помочь животным в жару

Потому что где им попить? Тут не везде найдешь, где воды напиться. И самое главное, что мы привлекаем младшее поколение мжковцев к тому, чтобы к природе относиться бережно и с пониманием.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Страдает от жары не только человек. В Гомеле уже запустили челлендж под хэштегом «жара – поливать пора», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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